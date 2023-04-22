Луганск, 22 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области и Луганской Народной Республике две группы украинских диверсантов. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как уточнил Конашенков, российские военнослужащие пресекли действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) у населённых пунктов Синьковка и Стельмаховка.

Представитель Минобороны также сообщил, что на купянском направлении российская авиация и артиллерия ударили по подразделениям ВСУ у населённых пунктов Фиголевка и Двуречная в Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля российские войска пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили вражеские подразделения около Стельмаховки в ЛНР, а также Синьковки, Тимковки и Першотравневого в Харьковской области.