Геленджик, Краснодарский край, , 13:41 — REGNUM Две девочки, пропавшие в Геленджике, нашлись спустя сутки, сообщила 22 апреля прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Девочки найдены! Живы и здоровы. Проверка продолжается», — говорится в сообщении.

Девочки 9 и 15 лет ушли из дома 21 апреля. Родители девятилетнего ребёнка только ночью обнаружили пропажу, а родители 15-летней девочки узнали о случившемся от сотрудников МВД.

Региональная прокуратура начала проверку.