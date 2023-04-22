Москва, 22 апреля 2023, 14:19 — REGNUM Значение фонда «Защитники Отечества» для ветеранов специальной военной операции и их семей сложно переоценить. Создание этого фонда обеспечивает и помогает решать целый ряд вопросов в оперативном порядке. Об этом 22 апреля заявил командир разведбатальона «Спарта» Артём Жога.

Владимир Жога
Владимир Жога
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы знаете, это очень важное событие, потому что ребята, которые участвуют в СВО, стоят на рубежах и непосредственно выполняют свою боевую задачу, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами», ― пояснил он.

В их числе ― семейные. Они касаются восстановления документов, помощи ребёнку в поступлении в высшие учебные заведения, получении медицинского обслуживания, подачи документов на обучение детей и устройство в детсад. Часто на этом этапе начинаются бюрократические проволочки, и участник СВО не знает к кому обратиться и куда пойти.

По его словам, ещё одно очень важное направление ― интеграция после демобилизации.

«Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться ― кому-то получить новую профессию, кто-то найдёт себя в другом направлении, например, в воспитании молодёжи, и на основе своего опыта будет делиться своими ощущениями», ― рассказал Жога.

Кроме того, он подчеркнул, роль фонда в патриотическом воспитании молодёжи и и помощи в медицинской реабилитации военных, получивших ранения.

«Ребята будут возвращаться в семью и социум ― необходимо их адаптировать, чтобы не было проблем с семьёй. Это большая работа», ― указал Жога.

По его словам, создание фонда «Защитники Отечества» ― это очень большая и нужная инициатива, её нужно продвигать в регионах, её нужно расширять ― набирать больший штат социальных работников, психологов и заниматься военнослужащими, которые сейчас на передовой.

Жога сообщил, что также разрабатывают программу помощи семьям погибших ― выплаты семьям, обеспечение обучения на льготной и бесплатной основе в вузах страны, оздоровление детей, помощь родителям.

«Будет создаваться достаточное количество социальных работников, которые будут следить за каждым отдельно взятым случаем и вовремя реагировать и помогать в любых жизненных ситуациях», ― сказал командир разведывательного батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

21 апреля Кириенко провёл первое заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором обсуждали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда.