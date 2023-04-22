Москва, 22 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Значение фонда «Защитники Отечества» для ветеранов специальной военной операции и их семей сложно переоценить. Создание этого фонда обеспечивает и помогает решать целый ряд вопросов в оперативном порядке. Об этом 22 апреля заявил командир разведбатальона «Спарта» Артём Жога.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жога

«Вы знаете, это очень важное событие, потому что ребята, которые участвуют в СВО, стоят на рубежах и непосредственно выполняют свою боевую задачу, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами», ― пояснил он.

В их числе ― семейные. Они касаются восстановления документов, помощи ребёнку в поступлении в высшие учебные заведения, получения медицинского обслуживания, подачи документов на обучение детей и устройство в детсад. Часто на этом этапе начинаются бюрократические проволочки, и участник СВО не знает, к кому обратиться и куда пойти.

По его словам, ещё одно очень важное направление ― интеграция после демобилизации.

«Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться ― кому-то получить новую профессию, кто-то найдёт себя в другом направлении, например, в воспитании молодёжи, и на основе своего опыта будет делиться своими ощущениями», ― рассказал Жога.

Кроме того, он подчеркнул роль фонда в патриотическом воспитании молодёжи и помощи в медицинской реабилитации военных, получивших ранения.

«Ребята будут возвращаться в семью и социум ― необходимо их адаптировать, чтобы не было проблем с семьёй. Это большая работа», ― указал Жога.

По его словам, создание фонда «Защитники Отечества» ― это очень большая и нужная инициатива, её нужно продвигать в регионах, её нужно расширять ― набирать больший штат социальных работников, психологов и заниматься военнослужащими, которые сейчас на передовой.

Жога сообщил, что также разрабатывают программу помощи семьям погибших ― выплаты семьям, обеспечение обучения на льготной и бесплатной основе в вузах страны, оздоровление детей, помощь родителям.

«Будет создаваться достаточное количество социальных работников, которые будут следить за каждым отдельно взятым случаем и вовремя реагировать и помогать в любых жизненных ситуациях», ― сказал командир разведывательного батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действий в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

21 апреля Кириенко провёл первое заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором обсуждали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда.