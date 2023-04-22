Москва, 22 апреля 2023, 13:37 — REGNUM Ранее принятый на Украине закон о запрете географических названий, которые связаны с Россией и Советским Союзом, граничит с гуманитарным фашизмом. Об этом 22 апреля заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

Совет Федерации
Совет Федерации
Иван Шилов, ИА REGNUM

«Я считаю, что эти люди во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом», — сказал он в беседе с «Лентой. ру».

Карасин уточнил, что он уверен в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены, так как без этого не может жить ни один народ в мире, и добавил, что не считает нужным принимать схожий закон в России.

«У нас в центре Москвы стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. У нас Киевский вокзал. У нас масса названий, которые говорят об общей истории, и мы никогда не будем ничего делать с этим», — подчеркнул глава комитета Совфеда.

Ранее украинские власти приняли закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. В Киеве назвали этот закон «деколонизационным».

На Украине с 2015 года был принят ряд законов о так называемой декоммунизации, включающих переименование городов и улиц. В 2022 году эта «борьба» стала включать в себя названия, связанные с Россией, а также демонтаж памятников людям, связанным с ней.