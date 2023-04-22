Москва, 22 апреля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Ранее принятый на Украине закон о запрете географических названий, которые связаны с Россией и Советским Союзом, граничит с гуманитарным фашизмом. Об этом 22 апреля заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Я считаю, что эти люди во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом», — сказал он в беседе с «Лентой. ру».

Карасин уточнил, что он уверен в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены, так как без этого не может жить ни один народ в мире, и добавил, что не считает нужным принимать схожий закон в России.

«У нас в центре Москвы стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. У нас Киевский вокзал. У нас масса названий, которые говорят об общей истории, и мы никогда не будем ничего делать с этим», — подчеркнул глава комитета Совфеда.

Ранее украинские власти приняли закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. В Киеве назвали этот закон «деколонизационным».

На Украине с 2015 года был принят ряд законов о так называемой декоммунизации, включающих переименование городов и улиц. В 2022 году эта «борьба» стала включать в себя названия, связанные с Россией, а также демонтаж памятников людям, связанным с ней.