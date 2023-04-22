Видео: Бойцы ВСУ посмотрели в камеру дрона за мгновения до уничтожения

Москва, , 13:24 — REGNUM Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) посмотрели в камеру беспилотного летательного аппарата (БПЛА) за мгновения до уничтожения, следует из видео, опубликованного 22 апреля в Telegram-канале Минобороны России.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. Координаты уже были переданы артиллеристам-десантникам», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российские военные успешно поразили опорные пункты позиции ВСУ в лесном массиве с помощью нескольких точных залпов 120-мм самоходных орудий «Нона-С».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий бригады ВСУ заявил 21 апреля о жестоких пытках со стороны интернационального легиона по отношению к российским солдатам. Со слов украинского военного, особенной жестокостью отличаются азиатские наёмники, они снимают скальпы с черепов российских военнослужащих. Он добавил, что, в частности, наёмники из Мексики и Латинской Америки ещё помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой «кусочек».