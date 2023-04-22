Москва, 22 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» окажет ветеранам специальной военной операции самую разностороннюю помощь. Этой же работой займутся филиалы фонда, которые откроют к 1 июня во всех регионах страны. Об этом 22 апреля заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Помощь самая разная, по запросу от ветерана. У нас существуют меры поддержки, которые оказывает государство на федеральном и региональном уровне», ― напомнила глава фонда.

По её словам, в зону ответственности «Защитников Отечества» будет входить «всё то, что не входит или выходит за рамки этой поддержки».

«Это касается социальной, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, переобучения, трудоустройства ветеранов, обеспечения современными протезами, лекарственного обеспечения», ― уточнила Цивилева.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

21 апреля Кириенко провёл первое заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором обсуждали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда.

Основная цель фонда ― персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.