«РВ»: российский танк зашёл на позиции ВСУ и обратил пехоту в бегство

Донецк, , 13:15 — REGNUM Российский танк зашёл на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) и заставил вражескую пехоту обратиться в бегство. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав соответствующее видео.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Снятые с беспилотника кадры показывают поле, по которому перемещается российский танк, а также окопы с пехотой ВСУ. При приближении тяжёлой техники украинские солдаты бросились врассыпную.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военкор Андрей Руденко опубликовал уникальные видео работы танкового экипажа Вооружённых сил России на позициях врага в ЛНР.

На кадрах, снятых с беспилотника, показано, как бойцы ВСУ в панике убегают от танка, даже не пытаясь противостоять. Танк на ходу подавил огнём противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.

Боевая машина ВС России героически держала оборону на украинских позициях, не давая подойти подкреплению, до прихода штурмовиков.