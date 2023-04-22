Донецк, 22 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российский танк зашёл на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) и заставил вражескую пехоту обратиться в бегство. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав соответствующее видео.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Снятые с беспилотника кадры показывают поле, по которому перемещается российский танк, а также окопы с пехотой ВСУ. При приближении тяжёлой техники украинские солдаты бросились врассыпную.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что военкор Андрей Руденко опубликовал уникальные видео работы танкового экипажа Вооружённых сил России на позициях врага в ЛНР.

На кадрах, снятых с беспилотника, показано, как бойцы ВСУ в панике убегают от танка, даже не пытаясь противостоять. Танк на ходу подавил огнём противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.

Боевая машина ВС России героически держала оборону на украинских позициях, не давая подойти подкреплению, до прихода штурмовиков.