Лондон, , 13:14 — REGNUM Британская газета Daily Mail совместно с бывшими генералами армий Австралии и Соединённых Штатов Америки подробно описала план контрнаступления Вооружённых сил Украины, которое может начаться в ближайшие недели.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Генерал Мик Райан, недавно ушедший в отставку из австралийской армии, в беседе с Daily Mail рассказал, что у Вооружённых сил Украины есть лишь три наиболее эффективных и рациональных варианта действий в рамках контрнаступления.

«Во-первых, они могли бы провести одну крупную атаку, используя всё, что у них есть… во-вторых, они могли бы разделить эти силы для одновременной атаки на юге и востоке линии соприкосновения… в третьих, они могут организовать не масштабные, но весьма многочисленные скоординированные атаки как на юге, так и на востоке», — приводит издание слова Мика Райана.

В свою очередь, генерал армии США в отставке Стивен Твитти считает, что Вооружённые силы Украины будут использовать тактику, которая сработала в прошлом. «В чём украинцы преуспели, так это в небольших манёврах с использованием пехоты, бронетехники и артиллерии, чтобы атаковать подразделения ВС России на небольших участках и продвигаться вперед», — рассказал американский военный.

Твитти также придерживается мнения, что крупномасштабное нападение на одном направлении крайне маловероятно, так как его было бы легко определить заранее и успеть выстроить линию обороны.

Накануне бывший генерал армии Соединённых Штатов Америки Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) предположил, что план ВСУ в рамках контрнаступления заключается в том, чтобы пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова.