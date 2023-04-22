В Минобороны Италии считают, что разрешить конфликт на Украине можно лишь на переговорах

Рим, , 13:09 — REGNUM Урегулировать украинский кризис возможно только путём мирных переговоров стран — участниц конфликта, заявил глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa 22 апреля.

Гуидо Крозетто © Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам министра, Италия ведёт работу по двумя направлениям — помогает обеспечивать способность Украины к самообороне и одновременно предпринимает попытки добиться разрешения конфликта дипломатическим путём.

«Единственное, что мы можем попытаться сделать, это <…> прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — сказал Крозетто.

Также министр обороны Италии допустил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта нужен надёжный посредник, которым может стать Китай.

Ранее сообщалось, что в Италии стартовала кампания по сбору подписей против поставок Украине боевой техники и летального вооружения. Эту инициативу поддержали общественные и культурные деятели, по мнению которых факт поставок оружия противоречит конституции страны.