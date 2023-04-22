Братислава, 22 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Вхождение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) — это худшее решение, которого могут желать только те, кто хочет прямого военного конфликта с Россией. Об этом 22 апреля написал бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо на своих страницах в соцсетях.

EPA/JAKUB GAVLAK/ТАСС Роберт Фицо

«Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряжённости, неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 1990-х годах», — заявил политик.

Фицо уточнил, что такое решение может привести к эскалации конфликта и росту напряжённости, а также добавил, что считает, что членства Украины в альянсе могут желать только те, кто хочет прямого конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Министерстве иностранных дел России заявили, что высказывания Североатлантического альянса о возможном вхождении Украины в состав НАТО в будущем недальновидны и просто опасны. Как считает ведомство, НАТО обещает принять Украину в члены альянса, чтобы мотивировать Киев выполнить задачу блока ― «победить Россию».