Глава компартии Украины Симоненко: украинцам с детства прививают гуманитарный расизм

Минск, , 12:59 — REGNUM Украинцам с дошкольного возраста навязывают идеологию гуманитарного расизма. Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко перед открытием в Минске международного антифашистского форума.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На примере Украины я хочу, чтобы всё прогрессивное человечество понимало зло, с которым мы сталкиваемся в новом измерении. Это политика гуманитарного расизма, который навязывается сегодня украинскому населению начиная с детского сада», — сказал Симоненко.

По его мнению, угроза фашизма снова актуальна.

«За все годы так называемой независимости Украины реализовывалась политика на уничтожение всего того, что объединяло наши народы. Уничтожалась историческая правда. На беспамятстве формировалось безумие», — сказал Симоненко.

На антифашистском форуме в Минске собрались представители коммунистических партий и организаций примерно из 20 стран, ещё 30 стран участвуют через онлайн-связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» по случаю годовщины уничтожения 80 лет назад деревни и её жителей заявил об укоренении нацизма в Европе. По его словам, неонацизм «поднял голову» в Латвии, Литве, Польше и на Украине.