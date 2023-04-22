InsideOver: Россия образовала «треугольник смерти», угрожающий США

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Россия образовала блок, несущий угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе. Такое мнение выразил обозреватель Федерико Джулиани в статье для издания InsideOver.

Корейский полуостров

«Мы легко обнаружим треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — считает Джулиани.

В материале также говорится, что Россия и КНДР только рады усилить давление на США. В результате администрация Джо Байдена вынуждена внимательно следить и за развитием конфликта на Украине, и за ситуацией в Восточной Азии.

В качестве примера Федерико Джулиани приводит масштабные учения Тихоокеанского флота России в прибрежных районах Дальнего Востока.

«На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО», — отмечает журналист.

Обозреватель уточнил, что упомянутый «треугольник смерти», который всё ярче вырисовывается для Вашингтона, вынуждает американское командование пересмотреть свои оперативные планы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля обозреватель американского издания The Diplomat Мохаммед Зишан заявил, что Россия, Индия и Китай могут создать новый политико-экономический блок для защиты от санкционной политики западных стран. Обозреватель отмечает, что в Нью-Дели обеспокоены «доминированием доллара» и «широкомасштабным применением экономических санкций». Китай опасается возможного «экономического ответного удара» Запада в условиях роста напряженности вокруг Тайваня. Россия же в условиях «санкционного давления западных стран» начала строить параллельную экономику, включающую расчёты в национальных валютах. Автор считает, что если президент России Владимир Путин сможет убедить лидеров Индии и Китая в необходимости преодоления их противоречий, то «можно будет говорить о формировании нового блока».