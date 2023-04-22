Москва, 22 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Центробанк сформулировует рекомендации, которые позволят добиться синхронизации взыскания долгов в пользу нескольких кредиторов, сообщил 22 апреля РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

С заявлением по этому поводу выступил на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств представитель Банка России Алексей Чирков, возглавляющий управление регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Чирков сообщил, что регулятор заинтересован в едином подходе к сбору и реструктуризации долгов клиента, закредитованного сразу в нескольких банках. ЦБ заинтересован в заключении медиативных межкредиторских соглашений.

Чирков, говоря об актуальности этой проблемы, привёл пример, когда у клиента есть обычный кредит в банке, куда переводят его зарплату, а в другом банке у него же ипотека. В случае, когда у клиента возникают проблемы с выплатой кредита, например, потребительского, он может обанкротиться. Ипотечный кредитор, который об этом мог и не знать, в итоге «ничего не получит».

«С экономической точки зрения довольно бесполезная история в таком случае начинать взыскание, потому что оно ничем хорошим не может закончиться», — добавил представитель ЦБ.

Комментируя эту инициативу Банка России, представитель «Сбербанка» Денис Кузнецов пояснил, что заёмщику в банке помогают только по «местным» кредитам, хотя у клиентов могут быть обязательства и в других организациях.

По словам Кузнецова, у кредиторов разные подходы к урегулированию и взысканию. Например, Сбербанк может предоставить реструктуризацию, в то время как другие банки этого не сделают для этого клиента.

По данным бюро кредитных историй, 35% заёмщиков в стране относятся к категории тех, кто имеет сразу два и более кредита в разных банках. В результате между банками возникает конкуренция — кто-то торопится взыскать долг в судебном порядке, а кто-то готов договариваться и предоставить реструктуризацию.

10 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране темпы роста кредитования вышли на нормальный уровень — после падения в середине прошлого года.