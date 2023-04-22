Сан-Франциско, США, , 12:28 — REGNUM Экс-президент Перу Алехандро Толедо, который находился на посту главы государства с 2001 по 2006 год и обвиняется в своей стране в коррупции, сдался властям США, и теперь ему угрожает экстрадиция на родину. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на Службу маршалов США, которая обеспечивает доставку обвиняемых в суд.

Алехандро Толедо Michael Thaidigsmann

«Бывший перуанский президент Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в начале апреля американский апелляционный суд постановил взять Толедо под арест и начать процедуру его экстрадиции в Перу, позднее рассматривающий дело экс-президента судья отменил его залог, приказав бывшему перуанскому лидеру сдаться для этого утром 21 апреля властям в Сан-Франциско.

На протяжении последних трёх лет экс-президент Перу проживал в штате Калифорния и находился на свободе под залог. В конце февраля 2023 года Госдепартамент США удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Он отметил, что попытки Евросоюза разрешить ситуацию с украинским зерном, угодив обеим сторонам, не увенчаются успехом из-за нескончаемой коррупции Киева.