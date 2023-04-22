Сан-Франциско, США, 22 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Экс-президент Перу Алехандро Толедо, который находился на посту главы государства с 2001 по 2006 год и обвиняется в своей стране в коррупции, сдался властям США, и теперь ему угрожает экстрадиция на родину. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на Службу маршалов США, которая обеспечивает доставку обвиняемых в суд.

Michael Thaidigsmann Алехандро Толедо

«Бывший перуанский президент Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в начале апреля американский апелляционный суд постановил взять Толедо под арест и начать процедуру его экстрадиции в Перу, позднее рассматривающий дело экс-президента судья отменил его залог, приказав бывшему перуанскому лидеру сдаться для этого утром 21 апреля властям в Сан-Франциско.

На протяжении последних трёх лет экс-президент Перу проживал в штате Калифорния и находился на свободе под залог. В конце февраля 2023 года Госдепартамент США удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо.