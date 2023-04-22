В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм Украинской православной церкви

Киевская область, , 12:13 — REGNUM Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) спилили замки на дверях храма в селе Требухов Киевской области и захватили его. Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

«22 апреля активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии», ― говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Отмечается, что рейдерский захват храма сторонникам ПЦУ помогли люди, одетые в военную форму. Прихожане пытались помешать злоумышленникам, в то же время полиция оставалась бездействующей.

По данным УПЦ, сейчас раскольники пытаются также захватить помещение трапезной, а также совершается попытка захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковске. Сторонники так называемой Православной церкви Украины ворвались в храм, распыли слезоточивый газ, нападали на священников, выталкивали прихожан.

В январе в селе Тарасовка Киевской области группа вооружённых представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм.

На текущей неделе сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках зашли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы заблокировать вход в обитель. Сотрудники Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в присутствии сотрудников полиции опечатали 39-й корпус на территории Киево-Печерской лавры.

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