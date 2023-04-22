Официальное приложение геосервиса 2ГИС вновь появилось в App Store

Москва, , 12:04 — REGNUM Приложение геосервиса 2ГИС появилось в App Store после удаления, сообщили в пресс-службе компании.

«Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что версию геосервиса для iOS можно установить уже сейчас. В ближайшее время планируется выпустить новое обновление.

Отметим, что основным владельцем сервиса является Сбербанк, которому принадлежит 72% компании. Приложение удалили из App Store в сентябре, при этом из Google Play приложение не удалялось.

Как сообщало ИА REGNUM, магазин мобильных приложений Google Play удалил 17 марта приложения некоторых российских банков, которые попали под санкции. Отмечается, что магазин удалил приложения банков «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Металлинвестбанк», «Левобережный», «Приморье», УБРиР, «СДМ-банк», «Ланта банк» и «Зенит». Некоторые из этих приложений были удалены и из App Store. Уточняется, что эти кредитные учреждения попали под санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам любые операции с ними.