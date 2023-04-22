Киев, , 12:00 — REGNUM Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что главной целью Вооружённых сил Украины в рамках будущего контрнаступления является возвращение территорий.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Все мы на Украине должны понимать, что наша главная задача — освободить наши территории, вернуть нашу землю и освободить наш народ из российского плена», — приводит Die Welt слова Зеленского.

Пользователи посчитали, что подобные заявления украинского президента являются преждевременными и чрезмерно оптимистичными.

«Если контрнаступление, которое Зеленский рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это станет концом для Украины», — написал один из читателей. «У ВСУ нет ресурсов для достижения столь амбициозных целей», — посчитал другой. «Если русским удастся прорваться в Артёмовске и в районе Кременной, это станет концом для наступления ВСУ», — заключил третий.

Накануне депутат украинской Верховной рады Александра Устинова заявила, что контрнаступление Вооружённых сил Украины, которое изначально планировалось на апрель, пришлось отложить на неопределённый срок из-за нехватки необходимых вооружений.