Киев, 22 апреля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего, что главной целью Вооружённых сил Украины в рамках будущего контрнаступления является возвращение территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Все мы на Украине должны понимать, что наша главная задача — освободить наши территории, вернуть нашу землю и освободить наш народ из российского плена», — привело Die Welt слова Зеленского.

Пользователи посчитали, что подобные заявления украинского президента преждевременны и чрезмерно оптимистичны.

«Если контрнаступление, которое он рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это станет концом для Украины», — написал один из читателей.

«У ВСУ нет ресурсов для достижения столь амбициозных целей», — посчитал другой.

«Если русским удастся прорваться в Артёмовске и в районе Кременной, это станет концом для наступления ВСУ», — заключил третий.

Накануне депутат украинской Верховной рады Александра Устинова заявила, что контрнаступление Вооружённых сил Украины, которое изначально планировалось на апрель, пришлось отложить на неопределённый срок из-за нехватки необходимых вооружений.