Аксёнов заявил, что Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы

Симферополь, , 11:59 — REGNUM Власти Республики Крым передали в зону спецоперации современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 22 апреля сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал Аксёнов, он провёл встречу с делегацией ЛДПР, которую возглавлял председатель Комитета Государственной думы по международным делам, руководитель партии Леонид Слуцкий.

Он уточнил, что в ходе встречи было проведено обсуждение процессов интеграции в новых регионах и оказание помощи участвующим в зоне спецоперации подразделениям.

«В частности, нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы», — написал глава республики. Также он поблагодарил главу комитета Госдумы и его коллег за поддержку инициатив Крыма в ходе законотворческой деятельности парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля независимый эксперт Александр Храмчихин рассказал, что российские средства РЭБ могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX на территории Украины. По его словам, названную систему спутниковой связи будет от них сложно защитить.