Черноморск, Украина, 22 апреля 2023, 11:48 — REGNUM В городе Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщило 22 апреля украинское издание «Общественное».

Одесская область
Одесская область
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным издания, взрыв прогремел утром 22 апреля. В местной полиции информацию подтвердили.

Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля серия взрывов прогремела в городе Днепропетровске на востоке Украины. Сначала в области была объявлена воздушная тревога, жителей региона призвали не игнорировать её и пройти в укрытия, а затем в городе Днепропетровске прогремела серия взрывов. В социальных сетях жители города писали о ясно различимых в небе звуках, характерных для БПЛА «Герань-2».