На Украине сообщили о взрыве в Черноморске
Черноморск, Украина, 22 апреля 2023, 11:48 — REGNUM В городе Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщило 22 апреля украинское издание «Общественное».
Согласно данным издания, взрыв прогремел утром 22 апреля. В местной полиции информацию подтвердили.
Причины взрыва устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля серия взрывов прогремела в городе Днепропетровске на востоке Украины. Сначала в области была объявлена воздушная тревога, жителей региона призвали не игнорировать её и пройти в укрытия, а затем в городе Днепропетровске прогремела серия взрывов. В социальных сетях жители города писали о ясно различимых в небе звуках, характерных для БПЛА «Герань-2».