Украинское издание сообщило о взрыве в городе Черноморске Одесской области

Черноморск, Украина, , 11:48 — REGNUM В городе Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщило 22 апреля украинское издание «Общественное».

Одесская область Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно данным издания, взрыв прогремел утром 22 апреля. В местной полиции информацию подтвердили.

Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля серия взрывов прогремела в городе Днепропетровске на востоке Украины. Сначала в области была объявлена воздушная тревога, жителей региона призвали не игнорировать её и пройти в укрытия, а затем в городе Днепропетровске прогремела серия взрывов. В социальных сетях жители города писали о ясно различимых в небе звуках, характерных для БПЛА «Герань-2».