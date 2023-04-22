Черноморск, Украина, 22 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В городе Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщило 22 апреля украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесская область

Согласно данным издания, взрыв прогремел утром 22 апреля. В местной полиции информацию подтвердили.

Позднее стало известно, что взрыв произошёл в гаражном кооперативе. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля серия взрывов прогремела в городе Днепропетровске. Сначала в области объявили воздушную тревогу, жителей призвали не игнорировать её и пройти в укрытия, а затем взрывы прогремели в Днепропетровске. В социальных сетях жители города писали о ясно различимых в небе звуках, характерных для БПЛА «Герань-2».