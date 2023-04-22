Рим, 22 апреля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Общественные и культурные деятели Италии поддержали инициативу по сбору подписей против передачи Вооружённым силам Украины боевой техники и летального вооружения. Об этом сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Skaarup.HA Самоходная гаубица M109

Отмечается, что кампания по сбору подписей началась в субботу, 22 апреля, по всей Италии. Выступающие против поставок оружия на Украину настаивают, что это противоречит конституции страны.

По данным газеты, подписи для проведения референдума по вопросу о поставках вооружения будут на протяжении ближайших нескольких недель собираться как на агитационных точках, расположенных в различных города Италии, так и онлайн.

Ранее сообщалось, что Италия передала Вооружённым силам Украины по меньшей мере два десятка американских самоходных артиллерийских установок M109L. Помимо этого, в ближайшее время Украине поставят в общей сложности 60 гусеничных гаубиц.

Накануне президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Serra назвал ошибочным ходом культуру отмены в отношении российской литературы, музыки и изобразительного искусства. По словам главы государства, российская культура неотъемлема от европейской.