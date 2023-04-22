Москва, 22 апреля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Понедельник, 24 апреля, станет в Москве самым тёплым днём этого весеннего месяца, температура воздуха поднимется до +22 °C. Об этом 22 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20–22», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что такие значения температуры воздуха будут примерно на пять градусов выше нормы, и добавил, что такая погода более характерна для последней недели мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Вильфанд рассказал, что в выходные в Москве прогнозируется повышение температуры до +20 °C. Он уточнил, что такая погода позволяет завершить отопительный сезон, однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать власти города.