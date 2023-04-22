Москва, , 11:29 — REGNUM Москвичка, 85-летняя Эльза Прохорова, на протяжении трёх месяцев общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников Росздравнадзора. Пенсионерка перевела аферистам 750 тысяч рублей, сообщил источник ИА REGNUM.

Владимир Ариевич Гринберг. Портрет Ведерникова Александра Семёновича 1941

Первый раз мошенники позвонили на телефон Эльзы Модестовны ещё в конце января. Главным аргументом, почему вдова художника не бросила трубку сразу, стал нестандартный заход злоумышленников. Вместо привычного Центробанка или полиции, которые якобы пытаются сохранить ваши деньги в безопасности, мошенники представились сотрудниками Росздравнадзора. Неизвестные рассказали Прохоровой, что ей положена большая денежная компенсация, но получить её можно только при условии уплаты комиссии, которую надо несколькими переводами отправить на указанные лжесотрудниками счета.

«85-летняя жительница Москвы в период с 28 января по 16 апреля регулярно общалась с мошенниками, которые ввели женщину в заблуждение, представившись федеральным органом по контролю и надзору в сфере здравоохранения. За указанный период женщина перевела мошенникам 750 тысяч рублей», — рассказал собеседник.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Прохорова Эльза Модестовна — лауреат премии Совета Министров СССР, кандидат биологических наук и автор учебников по валеологии. Её супруг — известный советский и российский художник Юлий Ведерников, он умер в 2015 году.