Москва, 22 апреля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX на территории Украины. Об этом 21 апреля рассказал независимый эксперт Александр Храмчихин.

Tim Reckmann Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой»

«Если они [комплексы Starlink] работают в радиоэлектронном диапазоне, то можно нарушить работу с помощью средств РЭБ», — сказал он в беседе с РБК.

Эксперт уточнил, что для этого необходимы большая мощность и правильно выбранное направление сигнала, что является сложным, однако не невозможным.

«Как-то дополнительно защитить [комплексы Starlink] сложно», — добавил Храмчихин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что мощь российских военных технологий удивила американцев. По его словам, отечественная система радиоэлектронной борьбы «Тобол», вероятно, способна глушить сигналы спутниковой системы Starlink.