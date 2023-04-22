Москва, 22 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России — глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Московскую область посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С. П. Королёва. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Вице-премьер — глава Минпромторга осмотрел стенд с модулями российского сегмента Международной космической станции, ознакомился с производством космических кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС». Также ему было доложено о ходе работ по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения», — говорится в сообщении.

Мантуров осмотрел научный энергетический модуль, с которого должно начаться создание новой российской орбитальной станции, а затем принял участие в рабочем совещании по вопросам развития пилотируемой космонавтики.

Помимо этого, вице-премьеру показали последние образцы вооружения, запущенные в серийное производство, а также рассказали о ходе модернизации высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».

Мантуров осмотрел лабораторно-конструкторский корпус, в котором ему показали стенд для отработки блоков чувствительных элементов из состава бортового комплекса управления изделий, а также как работают VR-системы, предназначенные для анализа конструкторских решений. Кроме того, он посетил лабораторию отработки бортового комплекса управления изделий с активной радиолокационной системой наведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля посол по особым поручениям МИД Григорий Машков заявил, что России необходимо наращивать тактический ракетный потенциал и запасы вооружений. Он уточнил, что это нужно для действенного ответа на любые вызовы.