Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Клаудиньо, получивший в конце февраля паспорт гражданина РФ, заявил в интервью РИА Новости, что не планирует выступать за сборную России по футболу.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать. <…> Игра за сборную Бразилии остаётся моей целью», — заявил натурализованный бразилец, отметив, что в России достаточно талантливых и качественных футболистов, готовых на достойном уровне играть за национальную сборную.

Бразильские игроки санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство 24 февраля. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.

Клаудиньо выступает за «сине-бело-голубых» с 13 августа 2021 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Ред Булл Брагантино». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за трансфер игрока 12 миллионов евро.