Идея Медведева провести парад Победы в Берлине вызвала страх в Германии

Берлин, , 11:01 — REGNUM Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил министру обороны Германии Борису Писториусу провести парад Победы в Берлине, обеспокоили обозревателей немецкой газеты Bild.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев 21 апреля предложил главе минобороны Германии быть готовым к российскому параду в Берлине. Зампред пояснил, что «тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».

Журналисты написали, что зампред Совбеза России «взбесился» после слов Писториуса. По их мнению, ни одна фраза министра обороны ФРГ не свидетельствует о намерении напасть на Россию. При этом слова Дмитрия Медведева вызвали у немцев «опасение и чувство угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары Вооружённых сил Украины по территории России. Он заявил, что «пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениями, придётся с этим смириться». Вместе с тем, рассуждая о вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов Киеву, Писториус назвал недопустимыми поставки запрещённых во всём мире типов бомб.

В ответ на это высказывание официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила запомнить слова главы Минобороны ФРГ: «Ограниченные удары — приемлемая тактика». «Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте», сыронизировала Захарова.

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Германия не чувствует для себя опасности и поэтому идёт по пути эскалации украинского конфликта, всё сильнее втягиваясь в него. По его мнению, атаки ВСУ по территории России не прекратятся — к этому надо быть готовыми.

При этом член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв счёл высказывания министра обороны Германии «болтологией», главная цель которой — показать, что немецкая помощь ВСУ не напрасна.