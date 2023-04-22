Донецк, 22 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нарушить работу терминалов связи Starlink, предоставленных Украине американским предпринимателем и бизнесменом Илоном Маском.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Если комплекс РЭБ воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создает внутри объекта за счёт электромагнитного излучения множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания и передачи данных», — приводит РБК слова военного эксперта Алексея Леонкова.

Также один из экспертов в беседе с РБК подчеркнул, что нарушение работы комплексов Starlink при помощи средств радиоэлектронной борьбы возможно, так как американские комплексы связи не обладают какой-либо дополнительной защитой.

В конце марта глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил о завершении формирования трёх рот беспилотных летательных аппаратов украинского производства. По словам чиновника, дроны будут работать благодаря данным, получаемым со спутниковой системы Starlink.