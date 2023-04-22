В аэропорту Торонто похитили контейнер с золотом стоимостью 20 млн долларов

Торонто, Канада, , 10:56 — REGNUM Контейнер с золотом и другими предметами общей стоимостью 20 миллионов канадских долларов (порядка 15 млн долларов США) похитили в аэропорту Торонто. Об этом 21 апреля сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Полиция Канады Иван Шилов © ИА REGNUM

«Контейнер был привезён в аэропорт в понедельник вечером… Он был отгружен в место хранения аэропорта до того, как он был «похищен с помощью нелегальных средств», — заявил представитель полиции Стивен Диевестейн.

Отмечается, что, по информации местного Управления по аэропортам, похитители смогли получить доступ к открытой части склада, которую арендует третья сторона, и эта зона находится вне пределов основной линии безопасности.

Также указывается, что воры не стали получать доступ в аэропорт, а потому похищение не было угрозой для пассажиров или работников воздушной гавани. Полиция продолжает расследование преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля кинопродюсер Александр Васильков заявил о краже денег и документов из банковской ячейки, арендованной несколько лет назад. Ущерб составляет более 1 миллиона рублей.