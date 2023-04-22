Москва, 22 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Новый тактический знак на технике НАТО на Украине — эмблема гитлеровской дивизии. Об этом сообщил 22 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

23-я Танковая дивизия 1942. Танки НАТО на Украине 2023

Новый тактический знак в виде белой стрелы обнаружили на днях на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S ВСУ. Есть предположение, что именно с этой символикой Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление.

Военкоры подметили, что подобный знак в виде стрелы был у тактического соединения Сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии. Эта дивизия принимала участие во Второй мировой войне и была сформирована в октябре 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации заметили новый тактический знак. Согласно источнику, тактический знак в виде белой стрелы обнаружили на БМП Bradley и M-55S. Уточняется, что такая техника находится на вооружении 47-й механизированной бригады ВСУ.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео передвижение танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113. Кадры, опубликованные 22 апреля, демонстрируют, как танки ВСУ едут по затопленной дороге. В комментарии отмечается, что украинские военные продолжают осваивать боевую технику, полученную от НАТО.