RusVesna: США дали зелёный свет взрывоопасному политическому проекту

Москва, , 11:07 — REGNUM Мир отвлекают новостями о контрнаступлении ВСУ от опасного проекта США с участием Польши, сообщает 22 апреля «Русская весна».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Под покровительством США идёт создание очередной «Речи Посполитой» от моря до моря. По мнению авторов материала, власти Польши, Литвы и Украины решили поиграть в творцов истории.

США хотят превратить Польшу в «Речь Посполитую 2.0.» — контролируемое пространство от Балтийского до Чёрного моря. Это «государство» станет для Запада буферной зоной и позволит США одновременно сдерживать товарооборот России и Китая с Европой.

Авторы материала утверждают, что уже формируется так называемая конфедерация Польши и Украины. Но это образование переходное, поскольку к нему скоро присоединится Литва. От неё никуда не деться, поскольку республика больше всех показала американцам готовность выполнять любые приказы, пусть и в ущерб собственным интересам.

Союз «бедных и обиженных» получится крепким и надёжным, резюмировали авторы материала. Он будет держаться, пока Вашингтон будет им управлять и подбрасывать объедки со своего стола.

21 апреля польское издание Rzeczpospolita выразило мнение, согласно которому Польша стала уже двунациональной, ведь республика пополняется большим количеством беженцев с Украины. Украинское население Польши достигло восьми процентов.

Речь Посполитая существовала в XVI–XVIII веках преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Территорию Речи Посполитой в XVIII веке разделили между собой Российская империя, Пруссия и Австрия.

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