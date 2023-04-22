Виноградов: наибольшую пенсию будут получать работники тяжёлых профессий и жители Крайнего Севера

Москва, , 10:43 — REGNUM Право на повышенную пенсию имеют работники особо тяжёлых и ответственных профессий, и жители Крайнего Севера. Об этом 22 апреля рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в интервью агентству «Прайм» эксперт, право на получение дополнительной пенсии есть у федеральных государственных служащих, космонавтов, военных и работников летно-испытательного состава, однако и в этих случаях имеются определённые условия.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — пояснил он.

Виноградов напомнил, что порядок расчета пенсии за выслугу лет и её размер различаются для разных категорий лиц и профессий, при этом надбавка для жителей Крайнего Севера связана с суровостью климатических условий, в которых они работали.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в 2023 году в России на пенсию смогут лица, имеющие льготу или право на досрочный выход. Также она назвала категории таких граждан.