Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM В Индии мужчину, справлявшего нужду на железнодорожных путях, насмерть сбила корова. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Daily Star.

По данным издания, инцидент произошёл в индийском штате Раджстан в районе населённого пункта Алвар. 82-летний электрик на пенсии Шивдаял Шарма погиб, после того как в него прилетела корова, сбитая составом скоростного поезда Vande Bharat.

Отмечается, что животное ушло с пастбища и оказалось на пути поезда совершенно случайно.

В Индии мужчина, которого считали умершим от последствий заражения коронавирусом, вернулся домой спустя два года после того, как его объявили умершим. По данным Times of India, в 2021 года родственникам показали якобы его тело, накрытое простынёй, которое затем кремировали.