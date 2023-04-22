Daily Star: в Индии на железнодорожных путях летящая корова убила мужчину
Daily Star: в Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова
Нью-Дели, 22 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Индии мужчину, справлявшего нужду на железнодорожных путях, насмерть сбила корова. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Daily Star.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога в Индии
По данным издания, инцидент произошёл в индийском штате Раджастан в районе населённого пункта Алвар. 82-летний электрик Шивдаял Шарма погиб, после того как в него прилетела корова, сбитая составом скоростного поезда Vande Bharat.
Отмечается, что животное ушло с пастбища и оказалось на пути поезда совершенно случайно.
В Индии мужчина, которого считали умершим от последствий заражения коронавирусом, вернулся домой спустя два года. По данным Times of India, в 2021 году родственникам показали якобы его тело, накрытое простынёй, которое затем кремировали.