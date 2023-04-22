Луганск, 22 апреля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили натовскую технику в лесу близ населённого пункта Кременная. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Бои в лесах Кременной: армия России уничтожила танк и позиции ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военные Псковской 76-й дивизии ВДВ ликвидировали орудие ВСУ при помощи беспилотника «Ланцет».

Российский боец ВДВ рассказал, что, предположительно, уничтожена 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии.

«Точно определить из-за противоланцетной сетки не представляется возможным», — сказал российский десантник.

Как сообщало 22 апреля ИА REGNUM, военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео передвижение танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортёров M113. Кадры демонстрируют, как танки ВСУ едут по затопленной дороге где-то на Украине. Leopard 2A4 и американский БТР M113 ползут по грязи, пояснил украинский боец. Отмечается, что украинские военные продолжают осваивать боевую технику, полученную от НАТО.