Epoch Times: Китай увеличивает резервы золота и продает облигации, готовясь к санкциям США

Пекин, , 10:20 — REGNUM Центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал золотые резервы на фоне опасности введения США ряда санкций. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило издание The Epoch Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период с конца 2022 года Китай начал наращивать свои золотые запасы. В период с ноября 2022 года по март этого года в Китае накопилось около 120 тонн золота. При этом золотой запас КНР за три года, с сентября 2019-го по октябрь 2022-го, не изменялся», — говорится в материале.

Одновременно с этим Китай занимается распродажей облигаций американского госдолга. По состоянию на конец января — начало февраля 2023 года Пекин имел в своём активе облигации на сумму 859,4 млрд долларов.

По мнению экспертов, китайские власти ожидают санкций со стороны США из-за своей внешней политики и дружественных отношений с России.

Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Пекин не воспринимает призывы западных стран оказать давление на Россию, так как это противоречит политике, которой придерживается Китай.