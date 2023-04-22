Москва, 22 апреля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В первые дни болезни симптомы кори и ОРВИ похожи — повышенная температура, кашель, насморк и першение в горле. Об этом 22 апреля рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается 3–4 дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что, в отличие от других острых респираторных инфекций, во время кори состояние заболевшего в первые дни всё время ухудшается — увеличивается слабость, кашель становится навязчивым и грубым, а также начинают отекать веки, возникает светобоязнь и слезотечение.

Также указывается, что в этот период в ротовой полости могут наблюдаться изменения слизистой нёба — яркие красные пятна и пятна Коплика — Филатова — Бельского на слизистой поверхности щёк, которые выглядят как мелкие беловатые точки с красным ободком.

Уточняется, что больной может заподозрить, что болен корью, только при появлении сыпи на коже через 3–5 дней болезни с сохранением высокой температуры, кашлем и плохим самочувствием, а при светобоязни и слезотечении подозрения на корь увеличиваются.

При этом добавляется, что для подтверждения такого диагноза на четвёртый-пятый день после появления сыпи проводится серологическое обследование крови заболевшего для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости корью, который зафиксирован в России с конца 2022 года, связан с периодом цикличности, традиционным для этого заболевания. По данным службы, 10% выявленных случаев заболевания приходится на мигрантов, который не привиты от кори.