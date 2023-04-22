В Запорожье ликвидирован подполковник спецназа украинской погранслужбы Очеретнюк

Мелитополь, , 10:30 — REGNUM Подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка ликвидировали в Запорожской области, сообщает 22 апреля «Военное обозрение».

Уничтоженная бронемашина ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Очеретнюк находился в бронированной машине, по которой нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса. Ликвидация произошла в середине марта, но известно о ней стало только сейчас. Украинский офицер принимал участие в разведке боем, проводимой на линии соприкосновения.

Бой проходил на участке, на котором находятся российские военнослужащие из 22-й бригады спецназа и 291-го мотострелкового полка. В результате было подбито несколько бронемашин ВСУ, убиты десятки украинских боевиков, в том числе Очеретнюк.

В материале приводится мнение, что эта разведка боем была предпринята ВСУ в Запорожской области как «репетиция» контрнаступления.

21 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увидел во время поездки на Запорожскую АЭС в конце марта «признаки военных приготовлений». Со своей стороны руководство региона неоднократно заявляло о планах ВСУ пойти в контрнаступление на запорожском участке фронта.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ безуспешно пытались провести наступление на четырёх направлениях. В Верховной раде заявили, что контрнаступление пока отложено.