Мелитополь, 22 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка ликвидировали в Запорожской области, сообщил 22 апреля портал «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная бронемашина ВСУ

Очеретнюк находился в бронированной машине, по которой нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса. Ликвидация произошла в середине марта, но известно о ней стало только сейчас. Украинский офицер принимал участие в разведке боем, проводимой на линии соприкосновения.

Бой проходил на участке, где находятся российские военнослужащие из 22-й бригады спецназа и 291-го мотострелкового полка. В результате подбили несколько бронемашин ВСУ, уничтожили десятки украинских военных и боевиков, включая Очеретнюка.

В материале предположили, что эту разведку боем ВСУ предприняли в Запорожской области как «репетицию» контрнаступления.

21 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увидел во время поездки на Запорожскую АЭС в конце марта «признаки военных приготовлений». Со своей стороны руководство региона неоднократно заявляло о планах ВСУ пойти в контрнаступление на запорожском участке фронта.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ безуспешно пытались провести наступление на четырёх направлениях. В Верховной раде заявили, что контрнаступление пока отложено.