Российские артиллеристы уничтожили украинские САУ «Акация» и «Гвоздика» в Херсонской области

Херсон, , 10:04 — REGNUM В ночь на 22 апреля российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области самоходные гаубицы (САУ) «Акация» и «Гвоздика» украинских войск. Об этом 22 апреля сообщил знакомый с ситуацией источник.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ночью в районе населённого пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем, потери: пять погибших военных ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Источник уточнил, что накануне российские войска уничтожили в районе деревни Дарьевки украинскую гаубицу 2С3 «Акация» с боекомплектом, в результате чего погибло пять военных ВСУ.

Украинская армия каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру городов и сёл на левом берегу Днепра, выпуская по ним по 100–150 снарядов ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что утром 22 апреля украинские боевики обстреляли Рыльский район в регионе. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал и не было зафиксировано разрушений.