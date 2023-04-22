Москва, 22 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео передвижение танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

«Колонна танков Leopard 2A4 и американских БТР M113 ползёт по грязи где-то на Украине», — говорится в сообщении.

Кадры демонстрируют, как танки ВСУ едут по затопленной дороге. В комментарии отмечается, что украинские военные продолжают осваивать боевую технику, полученную от НАТО.

Как сообщало 21 апреля ИА REGNUM, военнослужащий бригады ВСУ заявил, что солдаты Интернационального легиона с особой жестокостью пытают российских военнопленных. Со слов украинского военного, особенной жестокостью отличаются азиатские наёмники, они снимают скальпы с черепов российских военнослужащих. Он рассказал также о наёмниках в рядах ВСУ из Мексики, которые ещё помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой «кусочек».