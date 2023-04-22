Уфа, , 10:00 — REGNUM Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Башкирии увеличилось до 11 человек. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По первоначальным данным, при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugeot в Дюртюлинском районе республики погиб один человек и четверо получили травмы.

«По уточнённой информации, [в больницу] доставлены для осмотра 11 человек, из которых десять человек с автобуса Peugeot Boxer и один пассажир с иномарки Mazda CX-9», — говорится в сообщении ГУ МЧС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 22 апреля на 19-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск. В результате столкновения от полученных травм скончался водитель легкового автомобиля.