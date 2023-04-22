Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, 22 апреля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Инцидент с иностранным грузовым судном, которое село на мель около острова Сахалин, проверяют следователи. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Отмечается, что при мониторинге СМИ была обнаружена публикация о том, что утром 22 апреля 2023 года в районе порта Шахтёрск Углегорского района Сахалинской области село на мель иностранное грузовое судно.

Также указывается, что в результате инцидента никто из находящихся на судне 20 человек не пострадал, в данный момент спасательная служба решает вопрос о снятии судна с мели.

«По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля стало известно, что иностранное грузовое судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтёрск. Угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов не наблюдается. Позднее к севшему на мель судну направили спасательный буксир.