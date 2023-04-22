СМИ: российские бойцы находят в Артёмовске атрибуты с нацистской символикой
Артемовск, 22 апреля 2023, 09:51 — REGNUM В городе Артёмовске (ДНР) российские бойцы на оставляемых ВСУ позициях находят атрибуты с нацистской символикой, например нож со свастикой, шевроны. Также российские военные обнаруживают немецкие винтовки, американские автоматы, пулемёты «Максим».
«Был обнаружен нож со свастикой, — цитирует бойца ЧВК «Вагнер» РИА Новости. — Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причём очень много».
По словам военного, украинские боевики с помощью нацистской символики, вероятно, пытаются продемонстрировать «устрашение какое-то», показать, «что у них сила и власть какая-то».
Российские военные продолжают бои по освобождению Артёмовска. По данным Минобороны, штурмовые отряды ведут бои в западной части города.