СМИ: российские бойцы находят в Артёмовске ножи и шевроны с нацистской символикой

Артемовск, , 09:51 — REGNUM В городе Артёмовске (ДНР) российские бойцы на оставляемых ВСУ позициях находят атрибуты с нацистской символикой, например нож со свастикой, шевроны. Также российские военные обнаруживают немецкие винтовки, американские автоматы, пулемёты «Максим».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Был обнаружен нож со свастикой, — цитирует бойца ЧВК «Вагнер» РИА Новости. — Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причём очень много».

По словам военного, украинские боевики с помощью нацистской символики, вероятно, пытаются продемонстрировать «устрашение какое-то», показать, «что у них сила и власть какая-то».

Российские военные продолжают бои по освобождению Артёмовска. По данным Минобороны, штурмовые отряды ведут бои в западной части города.