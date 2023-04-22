Уфа, 22 апреля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского автобуса и иномарки в Башкирии один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом 22 апреля сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Севастьянов указал, что, согласно предварительной информации, ДТП произошло утром 22 апреля на 19-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск, когда столкнулись легковой автомобиль «Мазда СХ-9» и пассажирский автобус «Пежо-Боксер», в котором находились 14 пассажиров.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался», — написал он в сообщении, добавив, что подробности аварии уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

Позднее в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан уточнили, что число пострадавших в результате аварии выросло до 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Новгородской области рейсовый автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали четыре человека.